Россиянин объявлен в розыск в Таиланде

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Россиянина в Таиланде заподозрили в мошенничестве на 20 миллионов долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Tourist police
Полиция Таиланда разыскивает 37-летнего уроженца Санкт-Петербурга Алексея Чикалова, подозреваемого в мошенничестве на 22 миллиона долларов. Об этом сообщает The Phuket News. Предположительно, он использовал трейдинговую платформу SiamOption.com.
Стражи порядка провели спецоперацию в офисах в Бангкоке, Кхон-Кэне и на Пхукете. Отмечается, что были задержаны 19 человек, однако россиянина среди них не было.
Полицейские уверены, что подозреваемому удалось покинуть Пхукет.
Возбуждено дело по факту нарушения закона об азартных играх и мошенничестве с использованием компьютера. Сообщается, что сайт SiamOption.com завлек 1,4 миллиона человек обещаниями быстрого заработка. После регистрации и внесения денег они не могли осуществлять торговые операции.
Во время рейдов из офисов изъяли 17 компьютеров, 15 мобильных телефонов, 7,8 тысяч долларов наличными и банковские книжки от 22 счетов.
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