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На Крите экстренно сел пассажирский самолет
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На Крите экстренно сел пассажирский самолет из-за сообщения о бомбе 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: Reuters
Самолет немецкой авиакомпании Condor с 270 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Ханья на греческом острове Крит из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает телеканал Skai.
Boeing 757-300 выполнял рейс из египетского аэропорта Хургада в Дюссельдорф. Когда самолет находился между Критом и Пелопоннесом, он запросил вынужденную посадку и примерно в 20.30 (время совпадает с московским) приземлился в Ханье. Пассажиры и 11 членов экипажа срочно покинули самолет.
В аэропорту задействован центр управления чрезвычайными ситуациями, в который входят управление гражданской авиации, пожарная служба, полиция и скорая помощь. Сейчас сообщение о бомбе проверяется.
За последние несколько месяцев в аэропорту Ханьи дважды были проведены учения с участием всех этих служб, сообщает телеканал.
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