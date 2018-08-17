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Пилот авиакомпании был пойман пьяным на работе
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Финский пилот напился на рабочем месте 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Командира воздушного судна авиакомпании Finnair уличили в пьянстве на рабочем месте, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании. В отношении пилота проводится служебная проверка.
Полиция столичного округа 15 августа заявила о том, что командир судна, следовавшего по маршруту Хельсинки — Вантаа был пьян, у него в крови было обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Правоохранители не уточнили авиакомпанию.
«Finnair подтверждает: пилот авиакомпании, подозреваемый в нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, является сотрудником Finnair», — позднее сообщила авиакомпания.
Главный операционный директор Finnair Яакко Шильдт (Jaakko Schildt) заявил, что безопасность — это основной приоритет компании, и там отнеслись к инциденту очень серьезно.
Мы относимся к этому очень серьезно, и мы приступили к расследованию
Яакко Шильдт.
По стандартам авиакомпании никто из пилотов и бортпроводников не должен употреблять алкоголь за 12 часов до вылета.
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