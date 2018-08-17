У самолета отвалился двигатель при посадке в аэропорту Манилы

Двигатель отвалился у китайского лайнера

Самолет авиакомпании вынужден был совершить посадку в Филиппинах . Борт Xiamen Airlines приземлился в аэропорту имени Ниноя Акино. Об этом сообщил портал Airlive.

Борт «Boeing 737-800», который должен был приземлиться в китайском Сямэне, в течение почти 60 минут кружил над Манилой. Пилот хотел посадить самолет, но это получилось только со второй попытки. Воздушное судно не смогло остановиться на взлетно-посадочной полосе и съехал за ее пределы. На борту в момент происшествия находилось восемь членов экипажа и 157 пассажиров.

По неподтвержденной информации, у «Боинга» оторвался двигатель. Причиной того, что самолет не смог вовремя затормозить, стала переполненность взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет.