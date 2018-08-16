Самолет Xiamen Airlines жестко приземлился в Маниле

СМИ: самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле

Самолет Boeing-737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines, выполнявший рейс Сямэнь — Манила, совершил жесткую посадку в аэропорту филиппинской столицы. Об этом в четверг сообщил информационный портал Airlive.

По его данным, самолет на протяжении часа кружил над Манилой. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В результате жесткой посадки от левого крыла самолета отвалился двигатель. Как сообщает Airlive, в настоящий момент проводится экстренная эвакуация пассажиров.