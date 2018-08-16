Ещё
Самолет Xiamen Airlines жестко приземлился в Маниле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле 

ТАСС 1 час назад
Фото: Twitter
Самолет Boeing-737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines, выполнявший рейс Сямэнь — Манила, совершил жесткую посадку в аэропорту филиппинской столицы. Об этом в четверг сообщил информационный портал Airlive.
По его данным, самолет на протяжении часа кружил над Манилой. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
В результате жесткой посадки от левого крыла самолета отвалился двигатель. Как сообщает Airlive, в настоящий момент проводится экстренная эвакуация пассажиров.
ТАСС: последние новости
Аэропорт Антальи подтвердил, что летевший в РФ самолет экстренно сел из-за неисправности СМИ: пассажирский самолет совершил экстренную посадку на Крите из-за сообщения о бомбе Руководство колонии устроит по просьбе экс-мэра Ярославля вечер классической музыки
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы19
Новая цель России и другие события дня21
Раскрыт большой обман «Дома-2»78
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение