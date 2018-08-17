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Умерла старейшая в мире самка бегемота
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Умерла старейшая в мире самка бегемота 

News.ru 2 часа назад
Фото: кадр видео
Старейшая из содержащихся в неволе на планете самка гиппопотама по кличке Тами скончалась на 60-ом году жизни в Библейском зоопарке Иерусалима. Её нашли мёртвой на берегу озера в Африканском саду зоопарка.
«Смерть настигла Тами в весьма преклонном возрасте, она была старейшей самкой бегемота из всех содержащихся в зоопарках планеты», — говорится в сообщении, распространённом администрацией парка библейских животных в Facebook.
В нём отмечается, что гиппопотам был до последнего окружён уважением и любовью.
Ранее News.ru писал о том, что старейшее сухопутное животное в мире оказалось гомосексуальным.
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