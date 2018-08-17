Умерла старейшая в мире самка бегемота

Старейшая из содержащихся в неволе на планете самка гиппопотама по кличке Тами скончалась на 60-ом году жизни в Библейском зоопарке Иерусалима . Её нашли мёртвой на берегу озера в Африканском саду зоопарка.

«Смерть настигла Тами в весьма преклонном возрасте, она была старейшей самкой бегемота из всех содержащихся в зоопарках планеты», — говорится в сообщении, распространённом администрацией парка библейских животных в Facebook.

В нём отмечается, что гиппопотам был до последнего окружён уважением и любовью.

Ранее News.ru писал о том, что старейшее сухопутное животное в мире оказалось гомосексуальным.