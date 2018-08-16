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В Алеппо боевики разрушили две трети жилых домов
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В Алеппо боевики разрушили две трети жилых домов 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Боевики разрушили две трети жилого фонда провинции Алеппо и 90% объектов промышленности, сообщил в четверг губернатор провинции Хуссейн Диаб.
"Алеппо является второй по величине провинцией в Сирии, крупнейшим промышленным, культурным и образовательным центром Сирии. Война оставила страшные следы в городе и провинции. Боевики разрушили две трети жилого фонда и 90% промышленности", — сказал губернатор.
По его словам, полтора года назад, после освобождения города, власти приступили к восстановлению и промышленной инфраструктуры Алеппо. Губернатор рассказал, что в первую очередь восстанавливаются объекты энергетики.
"Восстановлено 400 трансформаторных подстанций и водоснабжение города Алеппо", — рассказал Диаб.
По его словам, идет восстановление медучреждений и пунктов неотложной медпомощи, отремонтированы десятки километров дорог.
"Проводится восстановление исторического центра, жилых кварталов и образовательных учреждений. Восстановление социально значимых объектов и жилья стало необходимым условием для возвращения беженцев. Особенное направление в работе администрации — это образование и наука", — подчеркнул он.
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