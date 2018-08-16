Ещё
Заблудившийся американец шесть дней ел пчел
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заблудившийся американец шесть дней ел пчел 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Фото: Cowlitz Coutry Sheriff Office
Турист из американского штата Огайо заблудился в лесу и шесть дней питался ягодами и пчелами, которых он убивал. Об этом сообщает CNN.
40-летний Мэтью Мэтени (Matthew Matheny) гостил у друзей, которые живут в штате Вашингтон недалеко от вулкана Сент-Хеленс. Когда они ушли на работу, он одолжил у них автомобиль и поехал к горе. Мужчина планировал обойти ее и вернуться в тот же день, поэтому не взял припасы. Единственной обувью, которую он захватил, были вьетнамки.
Когда Мэтени не вернулся, его друзья обратились в офис шерифа. На поиски бросили вертолеты, беспилотники и около 30 спасателей с собаками-ищейками. Они несколько дней пытались найти пропавшего туриста, пишет Associated Press.
На второй день отсутствия Мэтени отыскали машину, на которой он приехал. Еще через четыре дня обнаружили его самого. Мужчина был в лесу на расстоянии 3,2 километра от автомобиля. Несмотря на отсутствие серьезных травм, его доставили в больницу на вертолете.
Как выяснилось, Мэтени сбился с пути и заблудился в лесу. Оставшись без еды, турист питался дикими ягодами, а также пчелами, донимавшими его несколько дней подряд. По словам матери, он опасался, что его не смогут найти.
15 августа сообщалось, что в американском городе Финикс, штат Аризона, женщина убила и съела гремучую змею, которая заползла к ней во двор. Ее шкуру она сохранила в качестве сувенира.
Последние новости
Врачи вскрыли глаз пациентки и были поражены Матильда выставила напоказ правду об отношениях с Шнуровым Шок: в России захотели гей-парад
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу219
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму668
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы16
Новая цель России и другие события дня13
Раскрыт большой обман «Дома-2»73
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение