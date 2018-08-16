Заблудившийся американец шесть дней ел пчел

Турист из американского штата Огайо заблудился в лесу и шесть дней питался ягодами и пчелами, которых он убивал. Об этом сообщает CNN.

40-летний Мэтью Мэтени (Matthew Matheny) гостил у друзей, которые живут в штате Вашингтон недалеко от вулкана Сент-Хеленс. Когда они ушли на работу, он одолжил у них автомобиль и поехал к горе. Мужчина планировал обойти ее и вернуться в тот же день, поэтому не взял припасы. Единственной обувью, которую он захватил, были вьетнамки.

Когда Мэтени не вернулся, его друзья обратились в офис шерифа. На поиски бросили вертолеты, беспилотники и около 30 спасателей с собаками-ищейками. Они несколько дней пытались найти пропавшего туриста, пишет Associated Press

На второй день отсутствия Мэтени отыскали машину, на которой он приехал. Еще через четыре дня обнаружили его самого. Мужчина был в лесу на расстоянии 3,2 километра от автомобиля. Несмотря на отсутствие серьезных травм, его доставили в больницу на вертолете.

Как выяснилось, Мэтени сбился с пути и заблудился в лесу. Оставшись без еды, турист питался дикими ягодами, а также пчелами, донимавшими его несколько дней подряд. По словам матери, он опасался, что его не смогут найти.