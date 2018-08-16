В США арестовали иракского беженца-террориста

В США арестовали иракского беженца, подозреваемого в членстве в ИГ*

В релизе говорится, что 45-летний гражданин Ирака Омар Амин в среду предстал перед федеральным магистратским судьей в городе Сакраменто (штат Калифорния) в связи с процедурой его экстрадиции в Ирак.

Иракский ордер на арест содержит сведения, согласно которым Амин застрелил полицейского во время операции в городе Рава в июне 2014 года. Спустя пять месяцев он приехал в США и поселился в Сакраменто. Амину удалось получить статус беженца всего за несколько дней до атаки ИГ* в Раве на северо-западе Ирака. Гособвинение предполагает, что семья Амина поддерживала ИГ* и "Аль-Каиду" *, а сам Амин был важной местной фигурой в обеих организациях.

В сообщении подчеркивается, что он участвовал в действиях боевиков, в том числе помогал устанавливать самодельные взрывные устройства, транспортировал боевиков, собирал для них средства, грабил грузовые автомобили и похищал водителей.

Согласно иракскому ордеру, 22 июня 2014 года Амин с пятью другими боевиками открыли огонь по дому полицейского в Раве.

На слушании в среду американский судья постановил, что подозреваемый будет арестован до следующего появления в суде из-за риска побега и опасности, которую он представляет для общества.