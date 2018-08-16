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В США арестовали иракского беженца-террориста
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В США арестовали иракского беженца, подозреваемого в членстве в ИГ* 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: АР
Власти США арестовали беженца из Ирака, которого подозревают в членстве в террористической группировке "Исламское государство"* и убийстве иракского полицейского, сообщается в пресс-релизе на сайте минюста США.
В релизе говорится, что 45-летний гражданин Ирака Омар Амин в среду предстал перед федеральным магистратским судьей в городе Сакраменто (штат Калифорния) в связи с процедурой его экстрадиции в Ирак.
Иракский ордер на арест содержит сведения, согласно которым Амин застрелил полицейского во время операции в городе Рава в июне 2014 года. Спустя пять месяцев он приехал в США и поселился в Сакраменто. Амину удалось получить статус беженца всего за несколько дней до атаки ИГ* в Раве на северо-западе Ирака. Гособвинение предполагает, что семья Амина поддерживала ИГ* и "Аль-Каиду"*, а сам Амин был важной местной фигурой в обеих организациях.
В сообщении подчеркивается, что он участвовал в действиях боевиков, в том числе помогал устанавливать самодельные взрывные устройства, транспортировал боевиков, собирал для них средства, грабил грузовые автомобили и похищал водителей.
Согласно иракскому ордеру, 22 июня 2014 года Амин с пятью другими боевиками открыли огонь по дому полицейского в Раве.
На слушании в среду американский судья постановил, что подозреваемый будет арестован до следующего появления в суде из-за риска побега и опасности, которую он представляет для общества.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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