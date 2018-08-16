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Одну из фигуранток дела «Нового величия» отпустили
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Суд отпустил одну из фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дорогомиловский суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство следствия и перевел из СИЗО под домашний арест одну из фигуранток дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» — 18-летнюю Анну Павликову. В настоящее время суд рассматривает аналогичное ходатайство в отношении еще одной фигурантки дела 19-летней Марии Дубовик.
С ходатайством о переводе девушек из изолятора под домашний арест следствие выступило в среду. Решение принято «с учетом данных о личностях и отсутствием оснований» для содержания девушек под стражей, объяснял Следственный комитет. Прокуратура поддержала ходатайство.
Дубовик и Павликова находились под стражей с марта. Младшей из них на момент ареста не было 18 лет. В мае Дорогомиловский суд Москвы оставил обеих под стражей до середины сентября. Тогда следствие настаивало на продлении ареста.
В изоляторе у девушек ухудшилось состояние здоровья: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик нашли «опухоль непонятного происхождения», говорил адвокат. ФСИН в свою очередь называла их состояние удовлетворительным. В конце июля уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила в интервью РБК, что «было бы справедливым» заменить меру пресечения Павликовой и Дубовик на домашний арест. На следующий день после выхода интервью Мосгорсуд отказался перевести Павликову под домашний арест, лишь сократил первоначальный срок ареста с четырех до трех месяцев — до 13 августа. В августе Дорогомиловский суд снова продлил ей арест до сентября.
Смягчить меру пресечения Павликовой и Дубовик Следственный комитет попросил за несколько часов до начала в Москве «Марша матерей» — акции в поддержку арестованных по делу движения «Новое величие». Ее организаторами стали восемь женщин — литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. «Марш матерей» не был согласован с властями, мэрия накануне призвала воздержаться от участия в нем, а в день мероприятия организаторам выдали соответствующее предостережение прокуратуры. Несмотря на это и непогоду, на акцию пришли примерно 300 человек. Полиция не стала задерживать никого.
«Не знаю, с чем это связано. Видимо, голос разума восторжествовал», — говорил о решении следствия адвокат Дубовик Максим Пашков.
В первую очередь повлиял резонанс, который вызвало это дело, объяснял адвокат Павликовой Николай Фомин. Резонансным дело называл и представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы обратили внимание на этот весьма резонансный случай», — заявлял он.
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