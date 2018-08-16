Отец прыгнул с балкона ради спасения сына

В австралийском городе Сидней мужчина прыгнул с балкона, чтобы спасти своего ребенка. Об этом сообщает сайт News.co.au.

Бывший военнослужащий и глубоководный водолаз Брэд Льюис (Brad Lewis) гостил у друга с восьмилетним сыном Оскаром. Мальчик играл с нерф-бластером — игрушечным оружием, которое стреляет мягкими шариками или дротиками. Несколько пуль через открытую балконную дверь вылетели на улицу. Мальчик выбежал на балкон, свесился с перил, чтобы посмотреть на потерянные пули, и потерял равновесие.

Льюис заметил, что сын падает, бросился за ним и успел схватить его, после чего оба сорвались вниз с высоты четырех метров и упали на бетон. При падении мужчина обхватил ребенка, чтобы смягчить удар.

Мальчик получил сотрясение и ушиб мозга, а также перелом костей черепа. Его уже выписали из больницы, и теперь он выздоравливает дома. Льюис получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мозга, а также повредил шею, Ожидается, что его лечение займет от полугода до года.

В июне сообщалось, что китайском городе Хуайхуа прохожий забрался по стене на пятый этаж жилого дома, чтобы спасти двухлетнего ребенка от падения.