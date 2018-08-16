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Отец прыгнул с балкона ради спасения сына
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Отец прыгнул с балкона ради спасения сына 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: North Shore hospital
В австралийском городе Сидней мужчина прыгнул с балкона, чтобы спасти своего ребенка. Об этом сообщает сайт News.co.au.
Бывший военнослужащий и глубоководный водолаз Брэд Льюис (Brad Lewis) гостил у друга с восьмилетним сыном Оскаром. Мальчик играл с нерф-бластером — игрушечным оружием, которое стреляет мягкими шариками или дротиками. Несколько пуль через открытую балконную дверь вылетели на улицу. Мальчик выбежал на балкон, свесился с перил, чтобы посмотреть на потерянные пули, и потерял равновесие.
Льюис заметил, что сын падает, бросился за ним и успел схватить его, после чего оба сорвались вниз с высоты четырех метров и упали на бетон. При падении мужчина обхватил ребенка, чтобы смягчить удар.
Мальчик получил сотрясение и ушиб мозга, а также перелом костей черепа. Его уже выписали из больницы, и теперь он выздоравливает дома. Льюис получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мозга, а также повредил шею, Ожидается, что его лечение займет от полугода до года.
В июне сообщалось, что китайском городе Хуайхуа прохожий забрался по стене на пятый этаж жилого дома, чтобы спасти двухлетнего ребенка от падения.
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