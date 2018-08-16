Умер экс-премьер Индии Ваджпаи

Бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в четверг в возрасте 93 лет, передает телеканал NDTV.

Ваджпаи, который был 11-м по счету премьером Индии, 11 июня текущего года был помещен в больницу с заболеваниями почек и бронхов. С тех пор его состояние с каждой неделей непрерывно ухудшалось. До сегодняшнего дня он содержался во Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS), который является одним из ведущих медицинских центров в стране.