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Умер экс-премьер Индии Ваджпаи
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Умерла величайшая певица в истории
Умерла величайшая певица в истории

Умер экс-премьер Индии Ваджпаи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в четверг в возрасте 93 лет, передает телеканал NDTV.
Ваджпаи, который был 11-м по счету премьером Индии, 11 июня текущего года был помещен в больницу с заболеваниями почек и бронхов. С тех пор его состояние с каждой неделей непрерывно ухудшалось. До сегодняшнего дня он содержался во Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS), который является одним из ведущих медицинских центров в стране.
Атал Бихари Ваджпаи возглавлял индийское правительство дважды — с мая по июнь 1996 года, а также с марта 1998 года по май 2004 года. Во время государственного визита в Индию президента РФ Владимира Путина в 2000 году при Ваджпаи была подписана историческая Декларация о стратегическом партнерстве. Она стала первым документом такого рода в отношениях между двумя странами.
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