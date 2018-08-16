В Риме нашли тело туристки из России

Как утверждается, 28-летняя жительница Ленинградской области отправилась в тур по европейским городам 14 июля. Она не сказала родственникам, когда именно вернётся домой. Через месяц мать туристки забила тревогу, так как давно не получала вестей от дочери.
Женщина обратилась в полицию, а также в посольство Италии. Выяснилось, что её дочь найдена мёртвой в Риме.
Обстоятельства смерти туристки устанавливаются.
Ранее сообщалось, что спасатели спустили с Эльбруса тело скончавшегося альпиниста из Австрии.