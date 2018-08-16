Ещё
В Риме нашли тело туристки из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла величайшая певица в истории
Умерла величайшая певица в истории

СМИ: В Риме нашли тело туристки из России 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Риме обнаружено тело туристки из России, сообщает Nation News со ссылкой на источник.
Как утверждается, 28-летняя жительница Ленинградской области отправилась в тур по европейским городам 14 июля. Она не сказала родственникам, когда именно вернётся домой. Через месяц мать туристки забила тревогу, так как давно не получала вестей от дочери.
Женщина обратилась в полицию, а также в посольство Италии. Выяснилось, что её дочь найдена мёртвой в Риме.
Обстоятельства смерти туристки устанавливаются.
Ранее сообщалось, что спасатели спустили с Эльбруса тело скончавшегося альпиниста из Австрии.
RT на русском: последние новости
Суд до 19 сентября оставил Серебренникова под домашним арестом Защита Никандрова обжалует приговор за взятку Умер экс-премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы15
Предложено наказание Украине за захват судна РФ
Умерла величайшая певица в истории
«В Москву будут только медведи ходить»
В ДНР высказались о захвате территории Киевом
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение