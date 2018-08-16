Ещё
Появилось видео с места кровавой бойни в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео с места семейной драмы на востоке Москвы 

Вести.Ru 2 часа назад
С ружьем в руках встретил вернувшуюся домой после ссоры супругу москвич Дмитрий К. Без долгих разговоров выпивший мужчина открыл огонь на поражение, но попал не в благоверную, а в защищавших ее тестя и тещу, после чего закрыл дверь квартиры на Хабаровской улице и свел счеты с жизнью. СКР обнародовал кадры с места семейной трагедии.
Драма разыгралась в четверг утром: Марина П. вознамерилась поговорить с мужем, от которого после размолвки уехала вместе с детьми вечером в среду. Беседа не задалась, потому как нетрезвый спутник жизни отказался слушать доводы, а сразу взялся за ствол. От полученных травм теща скончалась на месте, тесть был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сама Марина не пострадала, а вот Дмитрия спасти не удалось — он покончил с собой.
На кадрах с места видны следы крови на пороге квартиры и два пулевых отверстия в зеркальной двери шкафа в коридоре.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". В настоящее время следователи опрашивают соседей.
Вести.Ru: последние новости
За крупную взятку Никандрова лишили звания генерала и посадили на 5,5 лет Одессит облил кислотой ребенка, игравшего под его окнами 39 погибших: кто виновен в обрушении моста в Генуе
Комментарии41
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии признали Крым российским416
«Россия захлебнется кровью»: в Киеве похвастались «мощью» ВСУ176
Кустурица показал пример Вайкуле46
Появились фото побоев сестер Хачатурян99
Названа новая цель России в Европе21
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение