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Суд арестовал Андрея Самсонова по делу о стрельбе
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Суд арестовал бывшего телеведущего Андрея Самсонова по делу о стрельбе 

RT на русском 3 часа назад
Фото: СК РФ
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего ведущего программы «Ремонт по-честному» на телеканале «РЕН ТВ» Алексея Самсонова.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Самсонова на срок до 15 октября», — сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.
По ее словам, Самсонов обвиняется по пункту «з» части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»).
Ранее в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета об аресте бывшего ведущего.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, в ночь на 15 августа на шоссе Энтузиастов 41-летний мужчина получил огнестрельные ранения груди, живота и паховой области.
Его доставили в больницу. Пострадавший написал заявление, где попросил привлечь к ответственности своего обидчика. Им оказался Самсонов.
По версии следствия, бывший телеведущий не менее четырёх раз выстрелил из травматического пистолета в сторону своего оппонента.
Ранее сообщалось, что в Приморье мужчина застрелил семью из трёх человек.
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Комментарии  Ещё 37 источников 
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