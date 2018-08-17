Суд арестовал Андрея Самсонова по делу о стрельбе

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего ведущего программы «Ремонт по-честному» на телеканале «РЕН ТВ» Алексея Самсонова.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Самсонова на срок до 15 октября», — сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.
По ее словам, Самсонов обвиняется по пункту «з» части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»).
Ранее в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета об аресте бывшего ведущего.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, в ночь на 15 августа на шоссе Энтузиастов 41-летний мужчина получил огнестрельные ранения груди, живота и паховой области.
Его доставили в больницу. Пострадавший написал заявление, где попросил привлечь к ответственности своего обидчика. Им оказался Самсонов.
По версии следствия, бывший телеведущий не менее четырёх раз выстрелил из травматического пистолета в сторону своего оппонента.
Ранее сообщалось, что в Приморье мужчина застрелил семью из трёх человек.