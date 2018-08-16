Два самолета столкнулись в аэропорту Чикаго

Два самолета компании United Airlines столкнулись в международном аэропорту О'Хара в Чикаго . Об этом сообщает CBS Chicago со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США

Отмечается, что один из лайнеров отъезжал от выхода С30 и столкнулся со вторым самолетом, припаркованным у выхода С28. У обоих повреждено левое крыло.

Представители аэропорта сообщили, что в инциденте никто не пострадал. В ближайшее время пассажиры вылетят в Портленд другим рейсом.