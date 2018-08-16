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Два самолета столкнулись в аэропорту Чикаго
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Два самолета столкнулись в аэропорту Чикаго 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: twitter.com
Два самолета компании United Airlines столкнулись в международном аэропорту О'Хара в Чикаго. Об этом сообщает CBS Chicago со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
Отмечается, что один из лайнеров отъезжал от выхода С30 и столкнулся со вторым самолетом, припаркованным у выхода С28. У обоих повреждено левое крыло.
Представители аэропорта сообщили, что в инциденте никто не пострадал. В ближайшее время пассажиры вылетят в Портленд другим рейсом.
Аналогичный случай произошел 8 августа в стамбульском аэропорту. Boeing 787 авиакомпании Royail Air Maroc задел крылом заднюю часть фюзеляжа Boeing 777, принадлежащего Turkish Airlines. Марокканский самолет двигался вдоль терминала, а турецкий лайнер ожидал посадки пассажиров у выхода.
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