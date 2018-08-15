«Вы что творите?»: в Швеции нашли поджигателей машин

Подозреваемый в поджогах автомобилей в Швеции задержан в Турции

Власти Швеции объявили о задержании первых трех подозреваемых в массовых поджогах автомобилей, в ночь на 14 августа охвативших всю страну. Одного из них поймали на границе с Турцией . Между тем мотив злоумышленников, уничтоживших в десятке городов более около 150 машин, по-прежнему неизвестен. Более того, новые поджоги зафиксированы и в ночь на 15 августа. Полиция попросила граждан помочь в патрулировании улиц.

По данным шведских СМИ, двое подозреваемых в масштабных поджогах машин были задержаны в Гетеборге . Одному из них 21 год, другому всего 16 лет. Еще один 20-летний молодой человек сразу после случившегося вылетел за границу. Но благодаря тому, что его личность удалось идентифицировать достаточно быстро, беглеца удалось задержать при въезде в Турцию. «Мы выяснили, что этот человек уехал в Турцию, а затем отправили сообщение „запрет на въезд“ пограничной полиции, которая сумела на месте его задержать. Надеюсь, что он вернется в течение сегодняшнего дня, а затем шведская полиция займется им», — прокомментировал задержание глава полиции Южного региона Швеции Дан Виндт.

Кроме того, в полиции анонсировали новые задержания в ближайшие дни. У полиции есть ряд зацепок, которые позволили установить вероятных участников поджогов. Большинству из них от 16 до 19 лет, хотя на карандаше у стражей порядке есть и 15-летние. В полиции отмечают, что у многих подозреваемых, живущих в тех же районах, где были зафиксированы поджоги, имеется криминальное прошлое.

Мотив вандалов по-прежнему не разглашается. Задержанные уже дали показания, но их содержание огласке не предается. При этом полиция пока не смогла доказать, что атака была скоординирована в соцсетях.

Между тем многие наблюдатели отмечают, что беспорядки могут иметь определенную политическую подоплеку. Через три недели, 9 сентября, в Швеции пройдут парламентские выборы. Тема уличной преступности стала играть в предвыборной повестке особую роль, ведь в последнее время криминогенная ситуация в Швеции резко ухудшилась. Особенно тяжелая ситуация в районах, густо населенных мигрантами.

На этом фоне оппозиция обвинила власти страны в появлении в некоторых городах страны целых кварталов, где даже в светлое время суток лучше не появляться и куда предпочитают без особой нужды не ездить даже полицейские и сотрудники экстренных служб. Очевидно, что новая выходка, поставившая на уши всю страну, а также реакция на нее властей страны напрямую повлияют на настроения избирателей.

Кроме того, стоит отметить, что и в предыдущие годы август в Швеции отмечался массовыми поджогами машин. Это в том числе связывают и с началом учебного года, но в 2018-м масштаб бедствия и уровень его подготовки оказался несопоставим с предыдущими хулиганскими акциями.

Пока полиция продолжает разбираться в причинах случившегося, местные СМИ сообщают, что в ночь на 15 августа в стране вновь были зафиксированы еще четыре поджога машин. Два автомобиля сгорели в Вестрей-Фрелунде, и по одному — в Мельндале и Буросе. Полицейские допускают, что ажиотаж вокруг действий поджигателей может вдохновить на «подвиги» новых пироманов. Стражи порядка не постеснялись обратиться за помощью к гражданам страны. Они призвали их выйти ночью на улицы, чтобы вместе патрулировать улицы и не допустить новых поджогов.

«Поджоги были организованы настолько хорошо, что напоминали военную операцию, — заявил премьер-министр страны Стефан Левен шведскому радио. — Общество всегда должно жестко реагировать на подобные вещи».

Глава правительства после случившегося во вторник посетил Гетеборг. Сразу после событий злополучной ночи он даже не пытался сдерживаться.

«Я просто в ярости. Вопрос к этим людям — вы какого черта творите? Вы что о себе возомнили? Вы уничтожили всю зону, которой пользовались жители и их дети. Теперь малыши по дороге в детский сад должны смотреть на сожженные машины. И службы безопасности должны ответить жестко. И ресурсы будут именно на это направлены вместо того, к примеру, чтобы восстановить пострадавшую территорию», — разразился гневной тирадой Левен.

Тролльхеттане, Напомним, что волна поджогов охватила именно южную часть страны. Действуя явно скоординировано, одетые в черное злоумышленники практически одновременно вечером 13 августа начали жечь машины в Гетеборге, Мальме Хельсингборге , Фалькенберег, Люсечиле, Стокгольме , Уппсале, Окерсберге и других. Только в Гетеборге от огня пострадали около 80 автомобилей, а их общее число превысило 150. К счастью, в результате действий вандалов никто не пострадал.

По словам обратившихся в полицию граждан, во всех случаях действовали небольшие группы молодых людей в черном с капюшонами. Позже в сети начали появляться видео очевидцев.

На кадрах видно, что в светлое время суток около семи человек, одетых в черную одежду с капюшонами, подбегают к автомобилям на парковке. Один из злоумышленников идет по ряду с машинами и методично разбивает у каждой заднее стекло, за ним уже другой заливает в машины из канистр воспламеняющуюся жидкость.

Третий подбегает и поджигает. Так буквально за пару минут вся парковка оказывается в огне, а злоумышленники, не спеша, уходят. Местами поджогов оказались крупные парковки в жилых микрорайонах, у торговых центров и больниц.