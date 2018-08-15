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Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие
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Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие 

Рамблер 58 минут назад
Фото: ТАСС
В городе Грязи Липецкой области в детском саду обнаружены тела воспитательницы и охранника с ножевыми ранениями. Об этом сообщает «Липецк Медиа».
По предварительной информации, тела нашел муж погибшей 33-летней воспитательницы. Она вовремя не вернулась домой и не отвечала на звонки, и муж пошел ее искать.
Местные жители говорят, что 29-летний охранник устроился в детский сад два месяца назад. По их мнению, он был безответно влюблен в 33-летнюю воспитательницу, убил ее, а затем и себя. У погибшей остались двое детей.
По факту двойного убийства СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Следователи допрашивают коллег и родственников убитых, устанавливают возможных свидетелей трагедии. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и с целью установления причины смерти потерпевших.
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