Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие

В городе Грязи Липецкой области в детском саду обнаружены тела воспитательницы и охранника с ножевыми ранениями. Об этом сообщает «Липецк Медиа».

По предварительной информации, тела нашел муж погибшей 33-летней воспитательницы. Она вовремя не вернулась домой и не отвечала на звонки, и муж пошел ее искать.

Местные жители говорят, что 29-летний охранник устроился в детский сад два месяца назад. По их мнению, он был безответно влюблен в 33-летнюю воспитательницу, убил ее, а затем и себя. У погибшей остались двое детей.