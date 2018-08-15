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В поселке Коммунарка эвакуирован жилой дом
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Около 60 человек эвакуировали из жилого дома в пос. Коммунарка из-за угрозы взрыва 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 60 человек эвакуировали из жилого дома в пос. Коммунарка из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Поступило анонимное сообщение о том, что взрывное устройство якобы заложено в жилом доме по адресу: пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5, корп. 1. Из-за этого была объявлена угроза взрыва, и из дома эвакуировали около 60 человек», — уточнил собеседник агентства.
В настоящее время вокруг здание выставлено оцепление, в доме работает кинолог с собакой.
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