В поселке Коммунарка эвакуирован жилой дом

Около 60 человек эвакуировали из жилого дома в пос. Коммунарка из-за угрозы взрыва

Около 60 человек эвакуировали из жилого дома в пос. Коммунарка из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «Поступило анонимное сообщение о том, что взрывное устройство якобы заложено в жилом доме по адресу: пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5, корп. 1. Из-за этого была объявлена угроза взрыва, и из дома эвакуировали около 60 человек», — уточнил собеседник агентства. В настоящее время вокруг здание выставлено оцепление, в доме работает кинолог с собакой.