В Генуе может произойти новая катастрофа

Спасатели предупредили об обрушении еще одной части моста в Генуе

Еще одна часть моста в Генуе , оставшаяся без креплений, может обрушиться на жилые дома. Об этом в среду, 15 августа, агентству РИА Новости рассказал представитель пожарной службы города, работающий на месте происшествия.

« [Оставшийся кусок проезжей части] ничем не закреплен и нависает над домами. Все жители оттуда эвакуированы, но опасность обрушения остается», — пояснил спасатель.

Как сообщает агентство, из близлежащих районов эвакуированы свыше 600 человек.

Часть автомобильного моста в Генуе длиной около 200 метров обрушилась 14 августа. В результате 30-35 легковых машин и несколько грузовиков оказались под завалами. В настоящее время известно о 39 погибших, отмечает РИА Новости. По словам прокурора, обрушение произошло из-за человеческой ошибки.

Мост, известный также как Виадук Польчевера, располагался над промзоной, железнодорожными путями и рекой. Его общая длина — 1102 метра, дорога проходила на высоте 45 метров от земли. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. По данным прессы, реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.