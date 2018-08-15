В Генуе может произойти новая катастрофа

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Спасатели предупредили об обрушении еще одной части моста в Генуе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Еще одна часть моста в Генуе, оставшаяся без креплений, может обрушиться на жилые дома. Об этом в среду, 15 августа, агентству РИА Новости рассказал представитель пожарной службы города, работающий на месте происшествия.
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« [Оставшийся кусок проезжей части] ничем не закреплен и нависает над домами. Все жители оттуда эвакуированы, но опасность обрушения остается», — пояснил спасатель.
Как сообщает агентство, из близлежащих районов эвакуированы свыше 600 человек.
Часть автомобильного моста в Генуе длиной около 200 метров обрушилась 14 августа. В результате 30-35 легковых машин и несколько грузовиков оказались под завалами. В настоящее время известно о 39 погибших, отмечает РИА Новости. По словам прокурора, обрушение произошло из-за человеческой ошибки.
Мост, известный также как Виадук Польчевера, располагался над промзоной, железнодорожными путями и рекой. Его общая длина — 1102 метра, дорога проходила на высоте 45 метров от земли. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. По данным прессы, реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.
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