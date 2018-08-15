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ЧП в московском метро попало на видео
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ЧП в московском метро попало на видео 

Рамблер 18 минут назад
В Сети появилось видео инцидента на «Автозаводской», ставшего причиной сбоя на зеленой ветке московского метро. Об этом сообщает «360».
Опубликованный на YouTube ролик демонстрирует, как поезд выезжает из туннеля, в то же время происходит хлопок со «вспышкой» огня, и станцию заволакивает дымом.
Сбой на Замоскворецкой линии московского метро произошел днем 15 августа. Первоначально сообщалось, что по техническим причинам незначительно выросли интервалы движения поездов от «Новокузнецкой» до «Каширской». Позже в подземке уточнили, что движение приостановлено от станции «Новокузнецкая» до «Орехово». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, заявил, что сбой произошел из-за возгорания оборудования на контактном рельсе. Телеканалу «360» в подземке заявили, что пожарные не обнаружили возгорания, и речь идет о техническом повреждении контактного рельса.
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