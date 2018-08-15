ЧП в московском метро попало на видео

В Сети появилось видео инцидента на «Автозаводской», ставшего причиной сбоя на зеленой ветке московского метро. Об этом сообщает «360».

Опубликованный на YouTube ролик демонстрирует, как поезд выезжает из туннеля, в то же время происходит хлопок со «вспышкой» огня, и станцию заволакивает дымом.

Сбой на Замоскворецкой линии московского метро произошел днем 15 августа. Первоначально сообщалось, что по техническим причинам незначительно выросли интервалы движения поездов от «Новокузнецкой» до «Каширской». Позже в подземке уточнили, что движение приостановлено от станции «Новокузнецкая» до «Орехово». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.