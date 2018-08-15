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В Киеве произошла драка со стрельбой
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В Киеве произошла драка со стрельбой, пострадали двое 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Драка со стрельбой произошла в среду возле рынка в Киеве, ранены два человека, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в 10.40 (совпадает с мск) поступило сообщение о драке со стрельбой между мужчинами. По предварительной информации, участники инцидента скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе Mercedes и автомобилях BMW и Toyota, в Киеве введен план "перехват".
"В дежурную часть поступило сообщение о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин. У одного касательное ранение в левое бедро, у другого — в ноги и живот", — говорится в сообщении.
Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.
Позже пресс-служба сообщила, что правоохранители задержали в Киеве неподалеку от Гидропарка белый микроавтобус Mercedes с двумя подозреваемыми.
"В результате задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия", — сообщили в пресс-службе полиции.
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