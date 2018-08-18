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Бутину перевели в другую тюрьму
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Марию Бутину перевели в другую тюрьму 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo
Посольство РФ в США и адвокат задержанной в Штатах россиянки Марии Бутиной подтвердили в субботу РИА Новости ее перевод в тюрьму Александрии (штат Вирджиния).
"Да, она была переведена", — ответил адвокат россиянки Роберт Дрисколл на просьбу РИА Новости прокомментировать появившуюся информацию о переводе россиянки. "Факт перевода подтверждаем", — заявил РИА Новости представитель посольства.
Бутину задержали в США в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.
До 17 августа россиянка ожидала суда в тюрьме города Вашингтон, однако была переведена по пока неясным причинам в тюрьму города Александрии (фактически пригород Вашингтона).
Ранее посольство РФ пообещало направить ноты в госдеп из-за недопустимого обращения с россиянкой в тюрьме.
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