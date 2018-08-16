Суд арестовал мэра Оренбурга 

Суд арестовал на два месяца мэра Оренбурга Евгения Арапова, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщается в твиттере Следственного комитета России.
По данным СК, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении Арапова.
Как отмечается, Арапов обвиняется в получении взятки в крупном размере.
Ранее сообщалось, что мэр Оренбурга Евгений Арапов был задержан по подозрению в получении взятки.
По данным следствия, Арапов и его заместитель получили взятку в размере 600 тыс. рублей.