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Умерла звезда «Крёстного отца»
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Умерла звезда «Крёстного отца» 

News.ru 1 час назад
Фото: Paramount Pictures
87-летняя Моргана Кинг, прославившаяся по роли в фильме «Крёстный отец», скончалась в городе Палм-Спрингс в Калифорнии.
Женщина страдала тяжёлой формой онкологии — лимфомы, с которой боролась последние годы.
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