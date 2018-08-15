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Умерла звезда «Крёстного отца»
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Умерла звезда «Крёстного отца»
News.ru
1 час назад
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Фото: Paramount Pictures
87-летняя Моргана Кинг, прославившаяся по роли в фильме «Крёстный отец», скончалась в
городе Палм-Спрингс
в Калифорнии.
Женщина страдала тяжёлой формой онкологии — лимфомы, с которой боролась последние годы.
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