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Водителя-убийцу нашли по куску фары
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Водителя-убийцу нашли по куску фары 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: @wspd1pio
Пользователи имиджборда Reddit помогли американским полицейским найти водителя, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. История опубликована в Twitter офицера дорожно-патрульной службы Джоанны Батисте (Johnna Batiste).
9 августа Батисте написала на своей странице о ДТП в городе Итонвиль. По ее словам, неизвестный водитель оставил на месте преступления деталь автомобиля, которая отлетела во время столкновения с велосипедистом. Сотрудница службы попросила связаться с ней, если кто-то обладает какой-либо информацией о происшествии.
Спустя несколько часов фотография детали попала на имиджборд Reddit в раздел whatisthisthing, где пользователи обычно отгадывают изображенные на снимке объекты. Один из юзеров под ником JeffsNuts заявил, что вещь похожа на обломок держателя от фары грузовика Chevrolet Blazer 1985-1988 года выпуска.
Вскоре догадку мужчины передали следователям. Уже 15 августа Батисте написала, что скрывшегося с места ДТП водителя арестовали благодаря стараниям пользователей Reddit. Она также приложила фотографию автомобиля, на котором сбили велосипедиста Как оказалось, юезры почти угадали: гонщик действительно ездил на грузовике Chevrolet, однако автомобиль был выпущен в 1986 году.
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