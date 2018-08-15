Ветеран войны умер из-за бессердечности врачей

Умер ветеран из ЯНАО, которого медики отказывались везти в больницу

Окружное отделение КПРФ в начале июля опубликовало на своем сайте историю 92-летнего заместителя председателя городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Николенко из Нового Уренгоя, которому бригада скорой помощи в течение трех часов отказывала в госпитализации, несмотря на решение лечащего врача о необходимости везти мужчину в реанимацию. Как подчеркивалось в публикации, медики объясняли свое нежелание тем, что им не нужно "ЧП, что больной умер у них в машине".

"Папы больше нет, умер", — сказала собеседница агентства.

В конце июля она сообщала РИА Новости, что состояние ветерана остается стабильно тяжелым. По информации регионального отделения КПРФ, в понедельник, 13 августа, Владимиру Николенко исполнилось 92 года. В тот день, как уточняется, мужчина еще находился в стационаре местной больницы.

Ранее прокуратура ЯНАО озвучила результаты проверки по данному инциденту, которая, как отмечалось, выявила "дефекты оказания медицинской помощи". В надзорном ведомстве подчеркивали, что сотрудники скорой помощи долгое время отказывались госпитализировать ветерана, так как боялись ухудшить показатели в ведомственном отчете.