Ветеран войны умер из-за бессердечности врачей

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Умер ветеран из ЯНАО, которого медики отказывались везти в больницу 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: из личного архива семьи Николенко
Ветеран войны, 92-летний Владимир Николенко из Нового Уренгоя (ЯНАО), которому скорая помощь на протяжении нескольких часов отказывала в госпитализации, умер, сообщила РИА Новости в среду его дочь Людмила.
Окружное отделение КПРФ в начале июля опубликовало на своем сайте историю 92-летнего заместителя председателя городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Николенко из Нового Уренгоя, которому бригада скорой помощи в течение трех часов отказывала в госпитализации, несмотря на решение лечащего врача о необходимости везти мужчину в реанимацию. Как подчеркивалось в публикации, медики объясняли свое нежелание тем, что им не нужно "ЧП, что больной умер у них в машине".
"Папы больше нет, умер", — сказала собеседница агентства.
В конце июля она сообщала РИА Новости, что состояние ветерана остается стабильно тяжелым. По информации регионального отделения КПРФ, в понедельник, 13 августа, Владимиру Николенко исполнилось 92 года. В тот день, как уточняется, мужчина еще находился в стационаре местной больницы.
Ранее прокуратура ЯНАО озвучила результаты проверки по данному инциденту, которая, как отмечалось, выявила "дефекты оказания медицинской помощи". В надзорном ведомстве подчеркивали, что сотрудники скорой помощи долгое время отказывались госпитализировать ветерана, так как боялись ухудшить показатели в ведомственном отчете.
Кроме того, по информации прокуратуры, отказ в эвакуации больного выездной бригаде был согласован исполняющей обязанности главного врача станции скорой помощи, которая затем предложила фельдшерам написать заявления на увольнение по собственному желанию, что они и сделали. О мерах в отношении руководителя станции скорой помощи не сообщалось.
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Комментарии4  Ещё 10 источников 
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