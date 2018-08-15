Захарченко вымогал скидки на рыбу

Мало миллиардов

В Пресненском суде Москвы начался процесс над бывшим высокопоставленным сотрудником МВД полковником Дмитрием Захарченко . Он стал рекордсменом по количеству изъятых у него в ходе обысков денежных средств — девять миллиардов рублей. Сейчас полковника судят за вымогательство взятки у ресторатора Меди Дусса , владельца сети ресторанов La Maree. Дусс считается главным специалистом в России по эксклюзивным морепродуктам, а его компания — крупнейший поставщик свежей морской экзотики. Подробности того, как «золотой» полковник пытался обложить данью «рыбного короля», выясняла в суде «Лента.ру»

На старте

Захарченко, несмотря на четырех адвокатов, просил суд допустить в качестве общественного защитника своего родственника — мужа двоюродной сестры. Как известно, у полковника крепкие родственные связи. У его родных нашли огромное состояние, которое было конфисковано в доход государства. Генпрокуратура сумела доказать, что 27 квартир и машино-мест в Москве, четыре дорогих автомобиля и банковские счета на общую сумму свыше девяти миллиардов рублей, получены коррупционным путем.

«У него [родственника] высшее юридическое образование. Есть позиция, которую я бы хотел обсудить только с родственником», — объяснил суду Захарченко необходимость ввести в процесс пятого защитника. По его словам, в СИЗО «Лефортово» к нему редко приходят адвокаты — «один раз в 23-24 дня», к тому же они участвуют в других процессах, поэтому у Захарченко нет возможности подготовить линию защиты. Но судью не убедили слова полковника: родственника не пустили в общественные защитники.

Атака на «рыбного короля»

В 2005 году у Захарченко сложились дружеские отношения с сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным , и они вступили в преступный сговор, чтобы заставить владельца сети ресторанов La Maree Меди Дусса дать им взятку, заявила в суде гособвинитель Милана Дигаева, излагая обвинительное заключение. По версии следствия, полковник МВД, используя свои служебные полномочия, в 2013 году организовал налоговые проверки сети ресторанов. Также в заведения Дусса стали наведываться проверяющие из Россельхознадзора , заинтересованные качеством морепродуктов. Захарченко в то время работал начальником 38 отдела управления экономической безопасности, которое выявляло преступления в сфере рыболовства.

Как отметила прокурор, полковник даже созванивался с экспертом из Национального центра безопасности продуктов водного промысла и аквакультуры, чтобы тот дал заключение о том, что в ресторанах сети La Maree небезопасная для потребителей продукция. Все это — ради того, чтобы заставить предпринимателя раскошелиться.

Меди Дусс — крупнейший импортер морепродуктов в Россию, владелец сети элитных ресторанов La Maree. Гражданин трех государств: России, Франции Туниса . Он приехал в СССР в 80-х годах из Туниса в возрасте 21 года. В 2004 году открыл в Москве первый рыбный ресторан. Дусс уже становился жертвой злоумышленников: летом 2015 года трое грабителей проникли в дом ресторатора в Одинцовском районе Подмосковья , избили хозяина и приковали его к лестнице. Преступники унесли 28,5 тысячи евро, 5,5 тысячи долларов, 350 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Как рассказала в суде гособвинитель, после череды проверок Дусс обратился за помощью к своему другу — высокопоставленному сотруднику МВД генерал-майору Алексею Лаушкину , чтобы узнать через него, чем вызван интерес силовиков к его бизнесу и как можно урегулировать ситуацию. «Рыбный король» и генерал познакомились в Тунисе и дружили семьями. Лаушкин встретился с Захарченко и попросил не создавать проблем его другу. Через некоторое время Сенин сообщил Лаушкину, что ситуацию можно урегулировать за пять миллионов долларов.

«Все зависит от того, кто и как будет проверять»

О том, какое давление силовики оказывали на бизнес, рассказал на допросе Дусс. Оперативники антикоррупционного главка приезжали в аэропорт Шереметьево , куда из-за границы прибывает основная часть грузов с морепродуктами для La Maree, и воздействовали на сотрудников таможни, чтобы те «производили ненужные действия», следует из протокола допроса предпринимателя.

«Результатом явилось увеличение сроков выпуска грузов для дальнейшего оформления, что в ситуации с премиум-сегментом морепродуктов влекло их порчу и значительное удешевление», — рассказывал Дусс.

При посредничестве Лаушкина бизнесмен встретился с Захарченко в одном из ресторанов La Maree. По словам Дусса, Захарченко на встрече заявил, что бывал в его ресторане в Монако и восхищается его успехами в ресторанном бизнесе. Ресторатор поинтересовался у полковника, с чем связаны вопросы к его компании, ведь у ресторана, по мнению владельца, нет проблем.

«На мои слова Захарченко заулыбался, показал на скатерть на столе и спросил, какого она цвета. Я уверенно ответил: белого. Захарченко, продолжая улыбаться, сказал, что скатерть серая — все зависит от того, кто и как будет смотреть или проверять», — рассказал владелец ресторана следователям, отметив, что Захарченко буквально угрожал ему, обещая, что негативная информация о его компании появится в СМИ.

Запрошенная Захарченко сумма в пять миллионов долларов оказалась для «рыбного короля» неподъемной; тогда ему предложили заплатить за «покой» три миллиона. Тунисец снова отказал. Цифра опустилась до двух, но и эту сумму бизнесмен категорически отверг. В итоге сошлись на 800 тысячах долларов.

Жадность сгубила

Дусс взял кредит наличными и передал эти деньги Лаушкину. «В районе 12 дня Лаушкин подъехал в ресторан La Maree на улице Петровка в Москве. Мы попили чаю, вышли на улицу, где стояла его служебная BMW. По моей просьбе мой водитель переложил сумку с восемью банковскими полиэтиленовыми упаковками по 100 тысяч долларов в машину Лаушкина, который сразу после этого уехал», — рассказал следователям предприниматель.

Лаушкин, согласно его показаниям, до вечера возил деньги в багажнике служебной машины. Затем он встретился с Сениным на Лужнецкой набережной в Москве. «Я лично передал Сенину пакет с деньгами, полученный от Дусса, после чего Сенин положил этот пакет в салон своего автомобиля и сразу же уехал», — рассказал следователям генерал. Как отметила гособвинитель, давление на Дусса шло с января по сентябрь 2014 года. 24 сентября 2014 года Сенин получил лично от Дусса 800 тысяч долларов, что по курсу на тот день составляло 30 миллионов рублей.

Однако после дачи взятки Захарченко и Сенин не отстали от Дусса. По словам прокурора, в январе 2015 года они потребовали от ресторатора карту, дающую 30-процентную скидку на счет в его заведениях. В электронной базе La Maree дисконтная карта была зарегистрирована на Лаушкина, но фактически ею пользовался Захарченко, объяснила прокурор.

30 января 2015 года, по ее словам, Захарченко отобедал в рыбном ресторане, потом подозвал менеджера и потребовал, чтобы Дуссу передали его просьбу увеличить скидку до 50 процентов. Эту «просьбу» ресторатор выполнил. С февраля 2015-го по август 2016 года, когда Захарченко задержали, полковник регулярно посещал заведения рыбной сети и пользовался скидочной картой. Сэкономленные благодаря ей средства следствие оценило как взятку на общую сумму в три миллиона рублей. Сенин в настоящее время объявлен в розыск. Лаушкин поначалу также скрылся от следствия, но потом вернулся и дал показания против Захарченко. Сейчас Лаушкин и Дусс находятся под государственной защитой.

«Обвинение мне непонятно»

Второй эпизод, который вменяют полковнику МВД, заключается в препятствовании работе органов следствия. Как рассказала на процессе прокурор, 14 января 2016 года полковник Захарченко предупредил свою близкую подругу Галину Марчукову , которая на тот момент была финансовым директором «Нота-банка» , о предстоящих обысках в рамках уголовного дела о мошенничестве и уходе от уплаты налогов, в котором фигурировало предприятие «Электрозавод». По данным следствия, благодаря этой информации банкирша вывезла из дома документы и оргтехнику в неустановленное место. Галину Марчукову в настоящее время судят вместе с другими топ-менеджерами «Нота-банка».

После оглашения обвинительного заключения Захарченко отказался признать свою вину. «Обвинение мне непонятно. К следующему заседанию мои адвокаты подготовят письменную позицию, и мы ее представим. Предъявленное обвинение вообще не основывается на материалах дела и на фактах, это домыслы и выводы следствия, которые полностью искажены», — заявил он.

23 августа процесс продолжится, суд планирует допросить свидетелей обвинения, среди которых должны быть генерал Лаушкин и ресторатор Дусс.