Ливни в Приморье нарушили автосообщение

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В Приморье шесть сел оказались отрезанными от мира из-за подтопленных дорог 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Дороги подтоплены к шести селам в Приморье, движение транспорта закрыто, сообщает администрация Приморья.
Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье из-за сильных дождей с 14 по 16 августа. Главное управление МЧС России позже сообщило, что прогноз оправдался.
"Последствия стихии предстоит устранить еще в шести муниципалитетах края. В настоящий момент из-за переливов дороги закрыто движение транспорта в село Кондратеновка Уссурийского городского округа, Фурманово Лазовского района, Муравейка Анучинского района, Новая Сила в Партизанском районе, Тигровый в Шкотовском районе и Духовское в Пограничном районе", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 15 августа движение на участке трассы между Владивостоком и Находкой в Приморье в районе поселка Смоляниново остановлено из-за подтопления. В "Примавтодоре" сообщили, что в течение дня планируется завершить работы и открыть движение.
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