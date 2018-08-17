Ливни в Приморье нарушили автосообщение

В Приморье шесть сел оказались отрезанными от мира из-за подтопленных дорог

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Дороги подтоплены к шести селам в Приморье, движение транспорта закрыто, сообщает администрация Приморья. Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье из-за сильных дождей с 14 по 16 августа. Главное управление МЧС России позже сообщило, что прогноз оправдался. "Последствия стихии предстоит устранить еще в шести муниципалитетах края. В настоящий момент из-за переливов дороги закрыто движение транспорта в село Кондратеновка Уссурийского городского округа, Фурманово Лазовского района, Муравейка Анучинского района, Новая Сила в Партизанском районе, Тигровый в Шкотовском районе и Духовское в Пограничном районе", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что с 15 августа движение на участке трассы между Владивостоком Находкой в Приморье в районе поселка Смоляниново остановлено из-за подтопления. В "Примавтодоре" сообщили, что в течение дня планируется завершить работы и открыть движение.