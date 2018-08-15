Скончался актер из «Каменской»

Скончался актер, сыгравший в «Каменской» и «В августе 44-го»

Он родился 16 марта 1946 года в городе Молодечно . В 1969 году окончил актёрский факультет Белорусского театрального-художественного института (курс Д. Орлова). С 1969 по 1971 годы служил в Брестском областном драматическом театре. С 1971 года — в составе Национального академического театра имени Янки Купалы. В 2005-2009 годах возглавлял театр. Доцент Академии искусств, преподавал на театральном факультете.

Снимался в фильмах «В августе 44-го», «Анастасия Слуцкая», «Каменская», «Журов-2», «Доктор Смерть», «Охота на гауляйтера», «ПираМММида» и многих других.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.