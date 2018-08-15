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Скончался актер из «Каменской»
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Скончался актер, сыгравший в «Каменской» и «В августе 44-го» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: "В августе 44-го" (2001)
14 августа умер Народный артист Республики Беларусь Николай Кириченко.
Он родился 16 марта 1946 года в городе Молодечно. В 1969 году окончил актёрский факультет Белорусского театрального-художественного института (курс Д. Орлова). С 1969 по 1971 годы служил в Брестском областном драматическом театре. С 1971 года — в составе Национального академического театра имени Янки Купалы. В 2005-2009 годах возглавлял театр. Доцент Академии искусств, преподавал на театральном факультете.
Снимался в фильмах «В августе 44-го», «Анастасия Слуцкая», «Каменская», «Журов-2», «Доктор Смерть», «Охота на гауляйтера», «ПираМММида» и многих других.
О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.
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Комментарии9  Ещё 8 источников 
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