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Умерла Валентина Левко
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Умерла Валентина Левко 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: Public Domain
Оперная певица Валентина Левко умерла на 93-м году жизни, сообщили ТАСС в Большом театре, солисткой которого она была на протяжении 22 лет.
По словам пресс-секретаря театра Катерины Новиковой, Левко скончалась минувшим вечером после тяжелой и продолжительной болезни.
Новикова пообещала позднее уточнить время и место прощания с Народной артисткой РСФСР, однако отметила, что, скорее всего, оно состоится в академии музыки имени Гнесиных, а похороны — на Троекуровском кладбище в Москве.
Валентина Левко солировала в Большом театре с 1960 по 1982 годы. Левко училась в музыкальном училище при Московской консерватории, в училище и Музыкально-педагогическом институте Гнесиных, в Московской консерватории, пела в театрах имени Ермоловой, имени Станиславского и Немировича-Данченко, учила вокалу в Институте Гнесиных.
Среди оперных партий Левко наиболее известны ее Устинья из оперы «Емельян Пугачев» Мариана Коваля, Марфа из «Хованщины» Модеста Мусоргского, Нежата из «Садко» Николая Римского-Корсакова и многие другие. Кроме того, песни в исполнении Левко вошли в такие фильмы, как «Простая история» и «Свадьба в Малиновке».
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