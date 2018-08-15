Умерла Валентина Левко

Оперная певица Валентина Левко умерла на 93-м году жизни, сообщили ТАСС в Большом театре, солисткой которого она была на протяжении 22 лет.

По словам пресс-секретаря театра Катерины Новиковой, Левко скончалась минувшим вечером после тяжелой и продолжительной болезни.

Новикова пообещала позднее уточнить время и место прощания с Народной артисткой РСФСР, однако отметила, что, скорее всего, оно состоится в академии музыки имени Гнесиных, а похороны — на Троекуровском кладбище в Москве

Валентина Левко солировала в Большом театре с 1960 по 1982 годы. Левко училась в музыкальном училище при Московской консерватории, в училище и Музыкально-педагогическом институте Гнесиных, в Московской консерватории, пела в театрах имени Ермоловой, имени Станиславского и Немировича-Данченко, учила вокалу в Институте Гнесиных.