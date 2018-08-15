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Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании
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Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании 

Lenta.ru 2 часа назад
Управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан ответило матери украинского режиссера Олега Сенцова на просьбу о помиловании сына. Об этом сообщает телеканал «Громадское».
«В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации … процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание», — указано в письме.
Сестра Сенцова Наталья Каплан заявила телеканалу, что режиссер «однозначно не будет писать прошение о помиловании».
14 августа лечащий врач голодающего три месяца Сенцова выразил опасения, что состояние его пациента может сильно ухудшиться и откажут внутренние органы. Сам Сенцов оценивает свое состояние как «еще не критическое, предкритическое», но он не собирается прекращать голодовку.
В августе 2015 года Олег Сенцов был признан виновным в организации нескольких поджогов и терактов в Крыму и Симферополе и приговорен к 20 годам строгого режима. Свою вину он не признал. 14 мая заключенный объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политических заключенных, к которым он себя относит, несмотря на российское гражданство — Сенцов проживал в Крыму и после присоединения полуострова к России автоматически стал российским гражданином.
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