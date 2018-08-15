Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании

Управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан ответило матери украинского режиссера Олега Сенцова на просьбу о помиловании сына. Об этом сообщает телеканал «Громадское».

«В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации … процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание», — указано в письме.

Сестра Сенцова Наталья Каплан заявила телеканалу, что режиссер «однозначно не будет писать прошение о помиловании».

14 августа лечащий врач голодающего три месяца Сенцова выразил опасения, что состояние его пациента может сильно ухудшиться и откажут внутренние органы. Сам Сенцов оценивает свое состояние как «еще не критическое, предкритическое», но он не собирается прекращать голодовку.