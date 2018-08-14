В Тюмени пациент избил фельдшера скорой помощи

Пациент в Тюмени напал на фельдшера скорой помощи, когда тот спасал ему жизнь, сообщает станция скорой медицинской помощи.

"Экстренный вызов к 28-летнему тюменцу поступил 13 августа в 7.20 утра (5.20 мск). Во время разговора с диспетчером женщина сообщила, что у сожителя сильное кровотечение из левой руки. На месте происшествия фельдшерская бригада скорой помощи была через 10 минут. Когда медики зашли в квартиру, пациент лежал на полу. Со слов очевидца, в течение последних двух дней мужчина употреблял алкоголь, а час назад сам себе нанес травмы острым предметом", — говорится в сообщении.

На момент осмотра состояние пациента бригада оценила как средней степени тяжести. Одежда пострадавшего пропиталась кровью, на полу и на мебели были следы крови. Сотрудники скорой зафиксировали порезы на левой руке в области запястья и приступили к помощи.

"Успели только обработать поврежденную руку перекисью водорода и частично наложить асептическую повязку, как пациент начал нецензурно выражаться, а затем и вовсе напал на фельдшера и стал наносить удары. Травмы получил старший фельдшер бригады — 38-летний мужчина, второй сотрудник бригады — молодая девушка — вызвал экипаж полиции", — отмечается в сообщении.

Стражи правопорядка вынуждены были надеть на мужчину наручники, чтобы он не нанес травмы своим спасателям. В присутствии полиции помощь разбушевавшемуся пациенту медики оказали в полном объеме. Правоохранители сопровождали пациента и во время транспортировки в областную клиническую больницу №2.

После того как пациента передали врачам приемного отделения, фельдшер написал заявление в отделении полиции №1, прошел медицинское освидетельствование и продолжил суточную смену. "Данная бригада считается лучшей на тюменской станции скорой медицинской помощи по оперативным и качественным показателям оказания экстренной и неотложной помощи", — уточняет станция скорой медицинской помощи.