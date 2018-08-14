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Число жертв обрушения моста в Генуе выросло
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Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 35 человек
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
Комментарии
Фото:
Reuters
Число погибших при обрушении моста в
Генуе
возросло до 35 человек, сообщают источники в пожарной службе.
Об этом передает
РИА «Новости»
.
Мост в Генуе обрушился во вторник днем, сообщалось о 22 жертвах трагедии. Позднее в
МВД
Италии
заявили, что при обрушении погибли 30 человек.
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