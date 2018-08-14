Ещё
Число жертв обрушения моста в Генуе выросло
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 35 человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Число погибших при обрушении моста в Генуе возросло до 35 человек, сообщают источники в пожарной службе.
Об этом передает РИА «Новости».
Мост в Генуе обрушился во вторник днем, сообщалось о 22 жертвах трагедии. Позднее в МВД Италии заявили, что при обрушении погибли 30 человек.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Главу Оренбурга заподозрили во взятке Кандидата в «воры номер один» решили выслать из России Кузнецова рассказала о «тяжелом раскаянии» одной из убивших отца сестер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разнес кабинет199
США устроили провокацию у Крымского моста711
Без «зеркал»: неожиданная реакция РФ на действия США383
В кабинете российского мэра нашли миллионы рублей
Вычислена скорость движения смерти
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия США
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение