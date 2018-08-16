Появились фото побоев сестер Хачатурян

Убившие отца три сестры фиксировали причиненные им побои на фото. Об этом « Комсомольской правде » рассказала их мать.

По словам Аурелии Дундук, Михаил Хачатурян регулярно избивал Марию, Ангелину и Кристину, а они снимали последствия на камеры своих смартфонов. Часть фотографий, которые девушки сделали за несколько месяцев до убийства, они успели переслать матери во время встречи, состоявшейся уже после совершения ими преступления.

Комсомольская правда

На одном из снимков запечатлена 18-летняя Ангелина, из раны на лбу которой течет кровь, на другом — синяк на подбородке другой сестры, а на последнем — следы от ударов на спине и плече третьей сестры.

Комсомольская правда

Мать девушек отметила, что в мобильных телефонах ее дочерей хранится множество подобных снимков, с которыми сможет ознакомиться следствие, изъявшее устройства.

В конце июля сестры Хачатурян убили 57-летнего отца более чем 30 ударами ножом и сами вызвали полицию, сообщив, что находившийся в состоянии наркотического опьянения отец напал на них. Несколько дней спустя девушки были арестованы по подозрению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.