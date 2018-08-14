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Сергей Удальцов задержан в Москве
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Без "зеркал": неожиданная реакция РФ на действия США
Без "зеркал": неожиданная реакция РФ на действия США

Сергей Удальцов задержан в Москве 

BFM.RU 38 минут назад
Фото: ТАСС
Оппозиционер и координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Об этом Удальцов сообщил «Интерфаксу», отметив, что его везут в ОВД Красносельский для составления протокола после митинга 28 июля на поспекте Сахарова.
В митинге против изменений в пенсионное законодательство приняли участие, по официальным данным, шесть с половиной тысяч человек.
Акция была согласована с властями Москвы, заявку на ее проведение подали представители фракции КПРФ.
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Комментарии9  Ещё 4 источника 
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