Сергей Удальцов задержан в Москве

Оппозиционер и координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов . Об этом Удальцов сообщил «Интерфаксу», отметив, что его везут в ОВД Красносельский для составления протокола после митинга 28 июля на поспекте Сахарова.

В митинге против изменений в пенсионное законодательство приняли участие, по официальным данным, шесть с половиной тысяч человек.