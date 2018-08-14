Оппозиционер и координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Об этом Удальцов сообщил «Интерфаксу», отметив, что его везут в ОВД Красносельский для составления протокола после митинга 28 июля на поспекте Сахарова.
В митинге против изменений в пенсионное законодательство приняли участие, по официальным данным, шесть с половиной тысяч человек.
Акция была согласована с властями Москвы, заявку на ее проведение подали представители фракции КПРФ.