В Багдаде прогремел взрыв

На востоке Багдада прогремел взрыв

Три человека погибли и не менее четырех получили ранения в результате взрыва на востоке Багдада в шиитском районе Мадинат ас-Садр, сообщило командование правоохранительных органов города.

"Погибли три человека и четыре получили ранения в результате взрыва… в районе рынка Мариди в Мадинат ас-Садр", — говорится в заявлении командования.

Правоохранители отметили, что причины взрыва расследуются.

В июне в районе Мадинат ас-Садр, где проживают мусульмане-шииты, не менее 18 человек погибли при взрыве боеприпасов, хранившихся в одном из молельных домов.