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В Багдаде прогремел взрыв
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На востоке Багдада прогремел взрыв 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Mehdi Fedouach
Три человека погибли и не менее четырех получили ранения в результате взрыва на востоке Багдада в шиитском районе Мадинат ас-Садр, сообщило командование правоохранительных органов города.
"Погибли три человека и четыре получили ранения в результате взрыва… в районе рынка Мариди в Мадинат ас-Садр", — говорится в заявлении командования.
Правоохранители отметили, что причины взрыва расследуются.
В июне в районе Мадинат ас-Садр, где проживают мусульмане-шииты, не менее 18 человек погибли при взрыве боеприпасов, хранившихся в одном из молельных домов.
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