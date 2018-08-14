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Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
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Boeing запросил экстренную посадку над Москвой 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Во вторник, 14 августа, Boeing 747, летевший из Ларнаки, запросил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, у лайнера отказал двигатель.
Других деталей инцидента «112» не приводит. Куда именно направлялся самолет и сколько пассажиров находится на его борту, не уточняется.
По данным РЕН ТВ, на борту лайнера находятся 500 человек. Телеканал отмечает, что самолет должен сесть во Внуково через час.
* Доступно для просмотра в очках дополненной реальности
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