Инцидент у британского парламента расценили как теракт 

Контртеррористическое подразделение полиции займется расследованием инцидента у британского парламента, сообщили в правоохранительных органах.
«На данном этапе мы рассматриваем (произошедшее) как теракт, контртеррористическое подразделение руководит расследованием», — говорится в сообщении лондонской полиции, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к пострадавшим в инциденте.
«Мои мысли сейчас с теми, кто был ранен в инциденте в Вестминстере, и я благодарю экстренные службы за их немедленную и мужественную реакцию», — написала она в Twitter.
My thoughts are with those injured in the incident in Westminster and my thanks to the emergency services for their immediate and courageous response. — Theresa May (@theresa_may) 14 августа 2018 г.
В понедельник в заграждение рядом с парламентом Великобритании врезался автомобиль. Полиция задержала мужчину. Очевидцы назвали действия водителя умышленными.