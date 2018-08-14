Инцидент у британского парламента расценили как теракт

Контртеррористическое подразделение полиции займется расследованием инцидента у британского парламента , сообщили в правоохранительных органах.

«На данном этапе мы рассматриваем (произошедшее) как теракт, контртеррористическое подразделение руководит расследованием», — говорится в сообщении лондонской полиции, передает РИА «Новости».

«Мои мысли сейчас с теми, кто был ранен в инциденте в Вестминстере, и я благодарю экстренные службы за их немедленную и мужественную реакцию», — написала она в Twitter.

My thoughts are with those injured in the incident in Westminster and my thanks to the emergency services for their immediate and courageous response. — Theresa May (@theresa_may) 14 августа 2018 г.

В понедельник в заграждение рядом с парламентом Великобритании врезался автомобиль. Полиция задержала мужчину. Очевидцы назвали действия водителя умышленными.