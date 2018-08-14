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Инцидент у британского парламента расценили как теракт
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Инцидент у британского парламента расценили как теракт 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Контртеррористическое подразделение полиции займется расследованием инцидента у британского парламента, сообщили в правоохранительных органах.
«На данном этапе мы рассматриваем (произошедшее) как теракт, контртеррористическое подразделение руководит расследованием», — говорится в сообщении лондонской полиции, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к пострадавшим в инциденте.
«Мои мысли сейчас с теми, кто был ранен в инциденте в Вестминстере, и я благодарю экстренные службы за их немедленную и мужественную реакцию», — написала она в Twitter.
В понедельник в заграждение рядом с парламентом Великобритании врезался автомобиль. Полиция задержала мужчину. Очевидцы назвали действия водителя умышленными.
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