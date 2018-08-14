Россиянин спрятал 400 тысяч в диване и попался

Ханты-Мансийском автономном округе кассир банка по ошибке выдал безработному местному жителю 400 тысяч рублей вместо 400 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Безработный мужчина пришел в банк, чтобы обналичить 400 рублей со своей банковской карты. По ошибке кассир выдала ему в тысячу раз больше, мужчина взял деньги, отнес их домой и спрятал в спинке дивана.

Когда в банке обнаружили ошибку, представители финансового учреждения заявили в полицию о хищении.

Когда мужчину задержали, выяснилось, что он успел потратить только 600 рублей на алкоголь. По его словам, он взял деньги, так как надеялся, что ошибка не будет обнаружена.