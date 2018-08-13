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Водитель убитых в ЦАР россиян помещен в тюрьму
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Посольство: водитель убитых в ЦАР россиян помещен в тюрьму 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Facebook
Представители российского посольства в Центральноафриканской Республике сообщили, что водитель журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева был помещен в тюрьму, передает РИА "Новости".
"Он находится в тюрьме при жандармерии в Банги. Мы спрашивали у следователей, какой у него статус, они нам сказали, что он проходит пока как свидетель и содержится в заключении, в том числе, чтобы обеспечить, с одной стороны, его доступность — в случае следственных действий, а с другой — чтобы его безопасность тоже соблюсти на всякий случай", — рассказали в посольстве.
По словам дипломатов, группа следователей из России еще не прибыла в ЦАР, их приезда ожидают, однако дата остается неизвестна.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что убитые в ЦАР россияне не объяснили отказ от маршрута.
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