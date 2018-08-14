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Московский СИЗО вновь раскрыл двери
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Московский СИЗО вновь раскрыл двери 

Мослента 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Седьмой следственный изолятор (СИЗО) в Москве вновь стал принимать заключенных на фоне серьезного переполнения столичных СИЗО. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.
"Ранее действующий старый режимный корпус, в котором был произведен ремонт, уже начал принимать первых арестованных", — сказал собеседник агентства. К концу этого года в СИЗО-7 в Капотне планируется содержать до 500 арестованных.
В столичных СИЗО на начало года при лимите в 8,6 тысячи мест содержалось более 10 тысяч заключенных под стражу, то есть почти на 20 процентов выше лимита. В 2020 году после ввода в эксплуатацию всех строящихся зданий СИЗО-7 в нем можно будет разместить более 900 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Реконструкция старых корпусов и строительство нового корпуса СИЗО-7 в Капотне начались в 2016 году. "При реконструкции учреждения учитывались западноевропейские нормы площади на одного арестованного", — отметили в УФСИН.
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