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Полу Манафорту грозит три века тюрьмы
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Полу Манафорту грозит три века тюрьмы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Коллегия присяжных американской Александрии в четверг начнет обсуждать вердикт Полу Манафорту. Это экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа. Дело стало резонансным для Штатов из-за того, что политтехнолог — один из фигурантов дела о, якобы, российском вмешательстве в президентские выборы.
Расследование началось на этой почве, но в итоге обвинения предъявили по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов. В том числе, за период работы на Украине. В совокупности Манафорту грозит свыше трёхсот лет заключения, напоминает телеканал "Россия 24".
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