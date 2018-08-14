Стали известны имена россиян, погибших в крушении Ми-8 на Памире

Всего на борту находились 18 человек, в основном — альпинисты из России. Всех пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, трагедия произошла из-за сильного ветра и плохой видимости.

Погибшие альпинисты участвовали в экспедиции на Пик Исмоила Сомони — высочайшую гору постсоветского пространства.

Телеканалу "Россия 24" удалось поговорить с родственницей пилота Ми-8. По ее словам, погибший был хорошим специалистом с многолетним опытом.