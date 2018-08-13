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Две тонны наркотиков нашли у Канарских островов
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Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме

Около Канарских островов на борту судна обнаружили 2,5 тонны кокаина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АFP 2018 / De la Torre Curto
Две с половиной тонны кокаина обнаружили сотрудники испанских правоохранительных органов на борту судна Titán III в 500 морских милях от Канарских островов, говорится в сообщении Национальной полиции.
Задержаны четыре члена экипажа судна — два гражданина Сенегала и два гражданина Испании, уточнили в ведомстве.
Операция началась еще в 2016 году, когда под подозрение попало судно Zumaia II, пришвартованное в тот момент в Бильбао (Страна басков). Суд дал разрешение правоохранительным органам (операцию проводили совместно правоохранительные органы Страны басков Ertzaintza, Национальная полиция Испании, Гражданская Гвардия и таможня) на наблюдение за ним, пояснили правоохранители.
Сначала судно направилось в Ла-Корунью (Галисия), оттуда в Виго (Галисия), позже на юг Испании, затем в Ливию, Марокко, Сенегал, позже вернулось в Виго "в поисках потенциальных наркоторговцев, которым бы понадобились его услуги". За это время судно было переименовано в Titán III "с целью усложнить расследование", говорится в сообщении полиции.
В результате судно было задержано в 500 морских милях от Канарских островов 7 августа.
На следующий день полиция провела широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны 25 человек, в том числе 85-летний глава клана "Чарлинес" Мануэль Чарлин и его сын, а также три члена экипажа рыболовецкого судна, на который, как полагает полиция, должны были перегрузить наркотики с борта Titán, чтобы доставить на сушу.
Десятого августа испанский суд принял решение освободить на время рассмотрения дела Мануэля Чарлина, его сына и еще 14 человек, задержанных в рамках полицейской операции.
Мануэль Чарлин — один из самых известных в стране преступников, занимающихся распространением наркотиков. Вместе со своим братом Хосе Луисом Чарлином еще во времена франкизма он занимался поставками контрабандных продуктов питания, в середине 1970-х клан незаконно ввозил металлолом, пенициллин и табак из Португалии. Позже клан сконцентрировался на поставках гашиша, а затем — колумбийского кокаина. В общей сложности Мануэль Чарлин провел в тюрьме 20 лет по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег.
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