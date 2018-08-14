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В Челябинске мужчина избил двух пенсионеров
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Умер Эдуард Успенский

В Челябинске мужчина избил двух пенсионеров 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Челябинске мужчина избил двух пенсионеров, сидевших у подъезда, сообщает chelyabinsk.74.ru.
90-летний ветеран и его пожилой сосед подверглись нападению пьяного мужчины. Проходя мимо них, молодой человек крикнул: «Вам чё, стариканы, треснуть?». Пенсионеры попросили его идти «куда шел», однако нетрезвый мужчина не успокоился и после оскорблений перешел к применению силы.
В результате нападения один их пострадавших получил ушибы и рассечение брови, а его 90-летний товарищ попал в больницу с травмой головы, рану пришлось зашивать.
В пресс-службе УМВД по Челябинску подтвердили факт нападения и рассказали, что пенсионерам предстоит пройти судмедэкспертизу, которая поможет установить тяжесть нанесенного им вреда.
Комментарии1  Ещё 6 источников 
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