В Челябинске мужчина избил двух пенсионеров

Челябинске мужчина избил двух пенсионеров, сидевших у подъезда, сообщает chelyabinsk.74.ru.

90-летний ветеран и его пожилой сосед подверглись нападению пьяного мужчины. Проходя мимо них, молодой человек крикнул: «Вам чё, стариканы, треснуть?». Пенсионеры попросили его идти «куда шел», однако нетрезвый мужчина не успокоился и после оскорблений перешел к применению силы.

В результате нападения один их пострадавших получил ушибы и рассечение брови, а его 90-летний товарищ попал в больницу с травмой головы, рану пришлось зашивать.