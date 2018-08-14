В кабинете российского мэра нашли миллионы рублей

«Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, он [Арапов] получил от гендиректора коммерческой организации 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга», — сообщили в СКР.

Из полученной взятки 400 тысяч рублей причитались Арапову, 200 тысяч — Борисову. При обыске в кабинете мэра были изъяты 4,2 миллиона рублей, происхождение этих денег устанавливается.

«Следствие планирует предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте», — отметили в Следственном комитете.