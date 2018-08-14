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В кабинете российского мэра нашли миллионы рублей
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В кабинете российского мэра нашли миллионы рублей 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: ГТРК Оренбург / YouTube
Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение уголовного дела о взяточничестве в отношении мэра Оренбурга Евгения Арапова, он задержан. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает ТАСС.
«Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, он [Арапов] получил от гендиректора коммерческой организации 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга», — сообщили в СКР.
Из полученной взятки 400 тысяч рублей причитались Арапову, 200 тысяч — Борисову. При обыске в кабинете мэра были изъяты 4,2 миллиона рублей, происхождение этих денег устанавливается.
«Следствие планирует предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте», — отметили в Следственном комитете.
10 августа сообщалось, что бывший первый заместитель главы города Димитровграда Ульяновской области Валерий Аванесян не задекларировал денежные средства, выигранные им на турнирах по покеру, в связи с чем прокуратура намерена подать против него иск.
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