Самолёт сел из-за проглотившей героин пассажирки

Самолёт авиакомпании Blue Panorama Airlines, следовавший из Доминиканской Республики в итальянский Милан, совершил экстренную посадку в аэропорту испанского города Сантьяго-де-Компостела. Одной из находившихся в салоне девушек потребовалась медицинская помощь. Как выяснилось, её состояние ухудшилось из-за большой дозы кокаина, попавшей в организм.
Дальнейшее разбирательство инцидента проводили уже правоохранительные органы. По их данным, 23-летняя пассажирка пыталась нелегально провезти внутри своего тела 56 пакетиков кокаина весом примерно 15 г каждый. Судя по всему, один из них оказался негерметичным.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЭФЭ, девушка была госпитализирована. Сотрудники национальной полиции Испании ведут за ней наблюдение.
Подобные инциденты в мировой практике не редкость. Ранее с двумя чемоданами наркотиков совершенно случайно попался американский миллиардер Генри Николас III.