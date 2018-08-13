Ещё
Самолёт сел из-за проглотившей героин пассажирки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолёт сел в Испании из-за проглотившей героин пассажирки 

News.ru 2 часа назад
Фото: facebook.com/Blu-express by Blue Panorama Airlines
Самолёт авиакомпании Blue Panorama Airlines, следовавший из Доминиканской Республики в итальянский Милан, совершил экстренную посадку в аэропорту испанского города Сантьяго-де-Компостела. Одной из находившихся в салоне девушек потребовалась медицинская помощь. Как выяснилось, её состояние ухудшилось из-за большой дозы кокаина, попавшей в организм.
Дальнейшее разбирательство инцидента проводили уже правоохранительные органы. По их данным, 23-летняя пассажирка пыталась нелегально провезти внутри своего тела 56 пакетиков кокаина весом примерно 15 г каждый. Судя по всему, один из них оказался негерметичным.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЭФЭ, девушка была госпитализирована. Сотрудники национальной полиции Испании ведут за ней наблюдение.
Подобные инциденты в мировой практике не редкость. Ранее с двумя чемоданами наркотиков совершенно случайно попался американский миллиардер Генри Николас III.
News.ru: последние новости
Все альпинисты и члены экипажа Ми-8 живы Вертолет МЧС вылетел за застрявшими в горах туристами При крушении самолёта в Индонезии погибли 8 человек
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились малоизвестные факты об ужасах Чернобыля36
Сын убитого Хачатуряна рассказал правду об отце40
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле124
Сын депутата убил целую семью493
В Китае сообщили об охоте США на российское супероружие94
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение