Видео избиения пенсионера возмутило соцсети

Молодой житель Стерлитамака избил пенсионера из-за замечания. Видео инцидента опубликовал местный паблик «Стерлитамак Жесть» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, как молодой человек сидит за рулем припаркованного во дворе автомобиля ВАЗ-2110, когда к нему подходит пенсионер и что-то говорит.

В ответ молодой человек быстро выходит из машины и бьет пенсионера сначала ногой по затылку и кулаком в лицо, а затем ногой по лбу и вновь кулаком в лицо.

По информации паблика, разместившего видео, столь бурно автомобилист отреагировал на реплику пенсионера о том, что не следует ездить по дворам на высокой скорости, как это сделал перед тем водитель «десятки».