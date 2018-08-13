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Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
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Видео избиения пенсионера возмутило соцсети 

Рамблер 1 час назад
Фото: скриншот видео
Молодой житель Стерлитамака избил пенсионера из-за замечания. Видео инцидента опубликовал местный паблик «Стерлитамак Жесть» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, как молодой человек сидит за рулем припаркованного во дворе автомобиля ВАЗ-2110, когда к нему подходит пенсионер и что-то говорит.
В ответ молодой человек быстро выходит из машины и бьет пенсионера сначала ногой по затылку и кулаком в лицо, а затем ногой по лбу и вновь кулаком в лицо.
По информации паблика, разместившего видео, столь бурно автомобилист отреагировал на реплику пенсионера о том, что не следует ездить по дворам на высокой скорости, как это сделал перед тем водитель «десятки».
Кроме того, сообществу удалось выяснить, что избившим пенсионера молодым человеком является некий Денис Поленок. Его страница во «ВКонтакте» практически пуста, однако в соцсети Instagram он определяет себя как «генерального спонсора ДПС», подразумевая, должно быть, свою нелюбовь к соблюдению правил дорожного движения
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