В дагестанском спортивном лагере отравились 83 ребенка

В детском спортивном лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана отравились 86 человек, среди них 83 ребенка. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования — причиной массового отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза», — сказано в сообщении.

Отмечается, что причиной возникновения инфекции стали некачественные продукты, которые доставили в лагерь без сопроводительных документов. В «Спартаке» обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, в том числе температурного режима хранения продуктов, что поспособствовало вспышке отравления.

Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Работа детского лагеря приостановлена. Следственный комитет прокуратура начали проверку массового отравления.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, характеризующаяся интоксикацией и поражением желудочно-кишечного тракта.